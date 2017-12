Friedliche Stimmung in Hannovers Innenstadt

Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Hannover ist gut besucht. Die vermehrte Anwesenheit von Sicherheitskräften stört den Besuch nicht.

Hannover. Es weihnachtet seit mehr als einer Woche in der Stadt – schon fast ist Halbzeit der Weihnachtsmarktsaison. Hendrik Klöver (30) war vergangenes Jahr gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover, dafür besucht er ihn jetzt umso öfter. „Ich war jetzt drei Tage hintereinander hier. Das gehört einfach zur Weihnachtszeit dazu.“

Der Weihnachtsmarkt ist in hierzulande ein fester Bestandteil der Advents- und Vorweihnachtszeit – das geht aus einer Umfrage von „YouGov“ hervor, an der 2099 Menschen teilnahmen. Demnach gehen die Deutschen dreimal pro Jahr auf den Weihnachtsmarkt, jedoch sinkt das Interesse an Glühwein und Würstchen mit dem Alter. 81 Prozent besuchen aber jedes Jahr den Weihnachtsmarkt – egal in welchem Alter.

Das gilt auch für Madlen Böhn (29) und Christine Fricke (57). „Viermal waren wir dieses Jahr bestimmt schon hier“, erzählt Fricke, „Ich gehe aber lieber früher, weil es abends zu voll wird.“ Die Polizeipräsenz fällt auf, stört aber nicht, natürlich auch, weil noch der schreckliche Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin in Erinnerung ist. „Man sieht die Autos der Polizei am Anfang, aber sobald man auf dem Weihnachtsmarkt ist, blendet man das aus“, sagt Böhn, „Ich habe keine Angst.“

Die Stadt Hannover ist bislang zufrieden. Stadtsprecher Dennis Dix sagt: „Es läuft gut. Solange es trocken ist, sind wir sehr zufrieden. Der Weihnachtsmarkt ist gut besucht, und auch das Sicherheitskonzept geht auf.“ Standbetreiberin Petra Wilhelm (Petras Eierpunsch) sorgt sich jedenfalls nicht nicht. „Ich finde es toll, dass die Polizei Präsenz zeigt. Die Leute wollen nicht zu Hause bleiben. Es läuft gut für uns, und wir fühlen uns sicher.“

Eierpunsch, Glühwein oder Kakao – da gehen die Meinungen auseinander. Beim Essen gibt es in der „YouGov“-Umfrage hingegen keine Überraschungen, beliebt sind Bratwurst, heiße Mandeln und Crêpes. Das sieht Stammgast Hendrik Klöver aber anders: „Das brauche ich auf dem Weihnachtsmarkt einfach nicht.“

Von Karina Hörmann