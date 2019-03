Hannover

Tausende Schüler haben sich am Freitag am Kröpcke versammelt um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Dicht an dicht stehen sie auf dem Platz in Hannovers City, auch die abgehenden Straßen sind voll mit Jugendlichen, die zahlreiche Schilder und Banner gemalt haben.

Darauf stehen Forderungen, wie „Kohleausstieg jetzt“, aber auch eher scherzhafte Sprüche wie „Der Planet ist hotter als mein Boyfriend“.

Unterstützung bekommen die Kids auch aus der Politik, Julian Klippert von Die PARTEI etwa verteilt auf dem Platz vorgefertigte Entschuldigungsschreiben, die der Parteivorsitzende Martin Sonneborn verfasst hat.

Seit mehreren Wochen marschieren Schülerinnen und Schüler weltweit freitags für eine andere Klimapolitik. Das Fernbleiben vom Unterricht soll dem Verlangen Nachdruck verleihen. Angestoßen wurde der Protest von der Schwedin Greta Thunberg, die 16-Jährige „schwänzt“ seit Monaten freitags die Schule, um zu protestieren – daher der Name Fridays for Future. „Warum sollen wir für eine Zukunft lernen, die es bald nicht mehr gibt, wenn niemand etwas tut, um die Zukunft zu retten?“, so die Klima-Aktivistin.

Auch einige Erwachsene haben sich angeschlossen.