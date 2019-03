Hannover

Sie hatten sich jemanden eingeladen, der ihnen ins Gewissen redete. Der Hamburger Stadtforscher Julian Petrin war Gastredner bei der Mitgliederversammlung des Freundeskreises Hannover im Pavillon am Montagabend. Er sieht die Kommunen vor riesigen Herausforderungen – und warnte vor einer zunehmenden Spaltung in den Städten.

„Beliebte Lagen werden immer teurer“, während „woanders soziale Parallelwelten entstehen“. Man finde „keinen Konsens“ mehr, fürchtet Petrin, der die Städte dazu aufforderte „mehr Dichte zu wagen an Orten, die sehr beliebt sind“. In Frankfurt würden bereits 180 Meter hohe Wohntürme gebaut, „weil man kein Land mehr hat“. Um solche Entwicklungen aktiv steuern zu können, müssten die Kommunen selbst wieder mehr Bauland kaufen. Denn „wer den Boden hat, der bestimmt, was dort geschieht“, so der Stadtplaner.

Kultureller Konflikt um Mobilität?

Einen „potenziellen kulturellen Konflikt“ sieht er auch im Ringen um die Mobilität der Zukunft. Auf der einen Seite die, die möglichst alle Autos verbannen und sich in beruhigten Straßenzügen bewegen möchten. Auf der anderen Seite die, die nicht auf ihr eigenes Kraftfahrzeug verzichten wollen. „Ein schönes Thema für den Freundeskreis“, findet Petrin.

Der solle sich stärker in solche Debatten einmischen. „Die produktive Kraft in der Wut anzapfen“, nennt es der Forscher, der sich mit der Stadt von übermorgen befasst. Für ihn steht fest: „Ermöglichen ist das neue Planen“. Und gerade, wenn es um den Klimawandel gehe, werde „mehr Radikalität“ benötigt, forderte Petrin. Dieser werde „die Städte massiv verändern“.

Verein will weiter für „ Walk of Fame “ kämpfen

Verändern will der Freundeskreis Hannover in jedem Fall – zum Positiven. „Erwartet nicht, dass ihr Vorteile habt, bringt euch ein, um das Leben in der Stadt noch schöner zu machen“, sagte der frühere Freundeskreis-Geschäftsführer Erwin Schütterle, der für sein Engagement geehrt wurde. Der erstmals vergebene Nachwuchspreis ging – inklusive 1000 Euro Starthilfe – an den Verein „Futurepreneur“, der Jugendliche ermutigt, erste Ideen für eine Unternehmensgründung zu entwickeln.

Matthias Görn, der Vorsitzende des Freundeskreises, berichtete den Mitgliedern von „sehr konstruktiven Gesprächen“ mit der Stadt über die Einrichtung eines „ Walk of Fame“ in Hannover. Das „wichtige Thema“ brauche aber Zeit. „Die wollen wir uns nehmen“, so Görn, der auch die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 auf dem richtigen Weg sieht. Ein Thema, dem vor allem der Freundeskreis Mut zugesprochen habe.

Trotz leicht steigender Mitgliederzahlen will der Freundeskreis das Werben um neue Unterstützer verstärken, kündigte der Vize-Vorsitzende Jörn Hutecker an. Nicht nur bei eigenen Veranstaltungen, sondern auch in Bars und Kneipen.

Von Christian Bohnenkamp