Verkehr

Wegen Kanalarbeiten muss die Freundallee in der Südstadt-Bult Richtung Bischofsholer Damm gesperrt werden.

Hannover. In Höhe der Gustav-Brandt-Stiftung muss am Kanal gearbeitet werden. Die Freundallee ist dadurch nur bis zur Willestraße befahrbar. Die Arbeiten dauern etwa zwei Wochen lang an.

Eine Umleitung wird über den Braunschweiger Platz und den Bischofsholer Damm führen.