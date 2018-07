Hannover

Karsten Bonadei mag die NP – seit Donnerstag noch ein bisschen mehr. „Mit Kindern das Schützenfest zu besuchen, geht ganz schön ins Geld“, findet der 49-Jährige. Diesmal aber nahm er einfach die Zeitung mit, die er seit 15 Jahren abonniert hat, und Sohn Luis konnte zwei Stunden lang die Coupons für Freifahrten einlösen.

„Los, Papa, schnell weiter!“ Kaum aus dem „Daemonium“ raus, suchte der Zehnjährige schon das nächste der 25 Fahrgeschäfte, die sich an der Aktion beteiligten. Nur ein einziges Mal gab es für den Jüngsten der drei Bonadei-Kinder eine Enttäuschung. Zu gern wäre er im Autoscooter gefahren – doch die machen (noch) nicht mit.

Aus der Wedemark reisten Luisa Peters (20) und Alissa Giese (20) mit ihrer Freundin Delphine Dorsaz (21) an. „Erst mal ins Riesenrad, da hat man einen tollen Überblick“, war der Tipp an die Französin, die das Volksfest in Hannover sichtlich genoss. Luisas Papa hatte die Mädchen auf die NP-Aktion hingewiesen: „Eine tolle Idee.“ Und ein Riesenerfolg.

Rainer Ortmann (66) kletterte mit Enkelin Jazlyn (7) ins Kettenkarussell „Wellenflug“. Als sich dessen Turm in die Höhe schraubte, juchzte das Mädchen. Auch der Sechsjährige, der mit seiner Mutter gleich hinter ihr saß, hatte keine Angst. beide Daumen hochgestreckt, grüßte er den Papa unten in der Menge.

Normalerweise wirkt der Schützenplatz nach dem Familientag Mittwoch eher ruhig. Punkt 16 Uhr hat sich das diesmal geändert. Zeitung an der Kasse vorlegen, Kreuz auf dem Coupon abholen, gratis fahren – Hunderten hat das Spaß gemacht, zumal sie auch Neuheiten wie den „Commander“ testen konnten.

Am Riesenrad wartete schon zum Start der Aktion um 16 Uhr eine Schlange auf Einlass. Überall sah man meist Jugendliche mit der NP in der Hand. Einige waren ganz clever – und hatten sich die Seite mit den Coupons von der Familie, Freunden und Nachbarn besorgt. Mindestens zehn Seiten für sich und ihre Clique legte ein Mädchen an der Wildwasserbahn vor. Ihnen hat diese Aktion der NP gut gefallen – uns auch. Auf eine Wiederholung im kommenden Jahr!

Von Vera König