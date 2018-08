Hannover

Tötungsdelikt in der Oststadt: Eine ältere Dame aus der Obdachlosen- und Pfandsammlerszene ist am Dienstag gegen 11 Uhr tot auf einem Spielplatz in der Gartenstraße aufgefunden worden. Passanten hatten die leblose 63-Jährige entdeckt, die Polizei alarmiert, ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Dass die gebürtige Cellerin einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte, konnte nicht sofort erkannt werden. Erst eine Obduktion in einer hannoverschen Klinik zeigte Spuren, die auf einen Totschlag oder Mord hindeuten.

Frau zuletzt am Montag gesehen

Nun sucht die Polizei Zeugen. Das Opfer war klein, etwa 160 Zentimeter groß, von untersetzter Statur und hatte graue, nackenlange Haare. Zuletzt trug sie ein sehr dunkles, blaues, ärmelloses Kleid sowie offene Damenschuhe mit Absatz und eine dunkelbraune Handtasche. Die Frau war am Montag um 16 Uhr zuletzt lebendig gesehen worden. Wer zwischen diesem Zeitpunkt und Dienstag um 11 Uhr Beobachtungen gemacht hat, die ihm oder ihr verdächtig vorkommen, sollte sich dringend bei der Polizei melden. Der Kriminaldauerdienst ist unter 0511/109-5555 erreichbar.

Petra Rückerl