Frau wird bei Zimmerbrand verletzt

Misburg

Eine 61-jährige Frau ist bei einem Brand am Mittwochabend in Misburg verletzt worden. Der Brand wurde offenbar durch eine glimmende Zigarette ausgelöst worden sein.

Hannover. Eine Frau ist bei einem Brand am Mittwochabend in Misburg leicht verletzt worden. Zeugen hatten das Feuer in der Wilhelm-Tell-Straße bemerkt, als Rauchschwaden aus dem Haus aufstiegen. Sie riefen die Rettungskräfte.

Die 61-jährige Bewohnerin des Hauses war nach Polizeiangaben im Erdgeschoss, als das Feuer im ersten Stock ausbrach. Als sie den Brand bemerkte, versuchte sie die Flammen selbst zu löschen. Als dies jedoch misslang, flüchtete sie sich ins Freie. Die Frau erlitt leichte Verbrennungen sowie eine Rauchgasvergiftung.

Gegen 22 Uhr hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht. Dennoch ist das Haus derzeit unbewohnbar. Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes haben den Brandort am Donnerstag untersucht. Sie ermitteln nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die Bewohnerin. Sie gehen davon aus, dass der Brand fahrlässig verursacht wurde. Nach NP-Informationen könnten die Flammen in den stark vermüllten Haus durch eine glimmende Zigarette ausgelöst worden sein.

sp