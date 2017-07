Frank Hanebuth mit seiner Frau Sarah. Foto: Dillenberg

Hochzeit

Frank Hanebuth hat in der Region Hannover geheiratet

Frank Hanebuth hat „Ja“ gesagt. Am Freitag hat der ehemalige Rocker-Boss der Hells Angels seine langjährige Freundin Sarah standesamtlich geheiratet. In der St.-Michaelis-Kirche in Bissdendorf findet am Samstag die kirchliche Trauung statt.