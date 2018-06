Im Fall der ermordeten 32 Jahre alten Frau aus Bockenem bei Hildesheim hat die Polizei in Hildesheim jetzt einen öffentlichen Zeugenaufruf gestartet. Mit Hilfe eines Bildes der zweifachen Mutter und einem Foto ihres Peugeot Cabrio will sie Hinweise zu den Umstände bekommen, die zum Tod der 32-Jährigen geführt haben.

Die Polizei will wissen, wer die Frau sowie ihr grau-schwarzes Cabrio mit dem Kennzeichen HI-NI 798 nach dem 17.Mai gesehen hat. Das Auto wurde laut Polizei nach dem 17.Mai um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Oberschule Bockenem, Mahlumer Straße, abgestellt. Die Ermittler interessiert, ob jemand diese Frau in oder an ihrem Peugeot gesehen hat.

Am 18. Mai war die gebürtige Bulgarin als vermisst gemeldet worden. Am vergangenen Sonntag war dann eine weibliche Leiche in der Nähe eines betonierten Wirtschaftsweges nahe der A 7 im Sehnder Ortsteil Höver von einem Fahrradfahrer entdeckt worden. Im Laufe der Woche konnte auch anhand von DNA-Spuren die Identität der Bulgarin geklärt werden. Die Polizei hat nach Informationen der NP auch einen Insektenkundler eingesetzt, der die in der Leiche befindlichen Maden und Fliegenlarven danach untersuchen soll, wie lange die Frau wo gelegen haben könnte.

So könne man womöglich Rückschlüsse auf den Tatort ziehen, denn der Fundort war ganz offensichtlich nicht der Ort, an dem die 32-Jährige getötet worden war. Laut Staatsanwaltschaft Hildesheim liegt das Ergebnis dieser Untersuchung noch nicht vor.

Die Polizei in Hildesheim hat eine elfköpfige Mordkommission gebildet, Hinweise nimmt sie unter Telefon 05121 93 91 15 entgegen.

Von Andreas Voigt