Flughafen: Herrenlose Tüte sorgt kurz für Aufregung

Eine herrenlose Tüte hat am Langenhager Flughafen für Aufregung gesorgt.

Blaulicht

Eine herrenlose Tüte hat am Freitagabend im Langenhagener Flughafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beamten konnten jedoch schnell Entwarnung geben: In der Tüte befand sich kein Sprengstoff, sondern nur ein Spielzeugauto.

Hannover. Nachdem am Freitagmorgen im Finanzamt in Ricklingen ein Brandsatz entdeckt wurde, hat es am Abend erneut einen Sprengstoffverdacht gegeben. Im Terminal B des Flughafens Langenhagen war eine herrenlose Tüte entdeckt worden.

Die Polizei untersuchte das verdächtige Objekt mit Sprengstoffspürhunden - konnte aber bald Entwarnung geben. In der Tüte fand sich lediglich ein Spielzeugauto. Vermutlich hatte ein Reisender die Tüte vergessen. Das Terminal B musste kurzzeitig gesperrt werden.

sp