HANNOVER

Am Flughafen Hannover ist am Vormittag ein 44 Jahre alter Grieche bei seiner Ausreise nach Istanbul (Türkei) kurzzeitig verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen vorsätzlichem Fahren ohne Haftpflichtversicherungsvertrag in drei Fällen vor, teilt die Bundespolizeiinspektion am Flughafen Hannover mit. Der 44-Jährige war von einem Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro verurteilt worden, die er nicht bezahlt hatte. Der Gesuchte beglich die Summe noch am Flughafen, so dass ihm nicht nur die 33-tägige Ersatzfreiheitsstrafe erspart bleib – er durfte auch weiterreisen.

Ebenfalls am Vormittag fiel bei einer Sicherheitskontrolle am Flughafen vor einem Flug nach Wien ein Mann auf, in dessen Handgepäck sich ein Butterflymesser befand –nach dem Waffengesetz ein verbotener Gegenstand. Gegen den 59-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet, anschließend konnte er seinen Flug antreten, so die Bundespolizei.

Von Andreas Voigt