HANNOVER

In den Flüchtlingsunterkünften des Umlandes von Hannover wurden im vergangenen Jahr gut 980 Plätze abgebaut, mit Stichtag 1. Januar 2019 gab es aber immer noch 1725 freie Plätze. Das sind 42 Prozent der Gesamtkapazität. Im Gegenzug sind 2411 Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften der Umlandkommunen belegt, teilte die Region Hannover in der Sitzung des Sozialausschusses am Dienstag mit.

Gesamtplätze im Umland von Hannover auf gut 4100 reduziert

Weil die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge seit Jahren nicht mehr signifikant steigt, wurde die Zahl der Gesamtplätze um gut 1100 auf gut 4100 reduziert. Die aktuell noch gültige Zuweisungsquote aus dem November 2018 durch das Land beträgt für die Region Hannover (ohne die Landeshauptstadt) 1536 Geflüchtete, davon sind gerade einmal knapp ein Drittel – oder 449 Geflüchtete – tatsächlich in den Umlandkommunen angekommen. Knapp 1100 Flüchtlinge kann die Region Hannover also noch aufnehmen, um die Quote zu erfüllen.

Rückläufig ist auch die Quote bei den unbegleiteten Minderjährigen. Im Februar 2019 lag das Soll bei 187 Kindern und Jugendlichen, im vergangenen Monat tatsächlich aufgenommen wurden 183 Kinder und Jugendliche. Zum Vergleich: Die Stadt Hannover hatte Stand 20.Februar 232 Minderjährige aufgenommen und damit die Quote leicht übererfüllt.

Mit Stichtag 31.August 2018 hatten 3042 Flüchtlinge im Umland Sozialleistungen bezogen – so viel wie Ende Februar 2015. Dazwischen war die Zahl auf bis zu 8700 Personen angestiegen.

Region fehlen 440 000 Euro Landesmittel für Sprachförderung

Sprachkurse für Flüchtlinge bietet die Region oftmals in Kooperation mit Bildungseinrichtungen und dem Jobcenter Region Hannover regionsweit an, je nach Flüchtlingsunterschiedlich häufig. „Sie gehen häufig über das Standardangebot hinaus, etwa bei den Frauenkursen mit Kinderbetreuung“, sagte Inga Lücking, zuständig bei der Region für die Sprachförderung.

Wegen der Kürzung von Landesmitteln für die Sprachförderung fehlen der Region allerdings in diesem Jahr 440 000 Euro. Aktuell gibt es 107 Kurse, bewilligt wurden aber nur 89. Sozialdezernentin Andrea Hanke sagte, es gebe Gespräche mit dem Ministerium, die fehlenden Mittel im Landeshaushalt an anderer Stelle zu kompensieren. „Nach derzeitigem Stand geht es nach den Sommerferien weiter“, so Hanke.

Von Andreas Voigt