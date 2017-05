Hans-Hermann Eikemeier in seiner modern eingerichteten Fleischerei.© Dröse

Handwerkstraditionen schwinden

Fleischerei Eikemeier schließt nach 103 Jahren

Vor 103 Jahren eröffnete die Fleischerei Eikemeier in Döhren. Am 31. Mai muss der Familienbetrieb schließen: Inhaber Hans-Hermann Eikemeier hat keinen Nachfolger gefunden. Am Montag (22. Mai) startet der Abverkauf der Feinkostartikel.