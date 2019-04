Hannover

Christa Knoch (86) hat seit fast 60 Jahren ihren Führerschein und fährt seit dem nahezu unfallfrei. Trotzdem nahm in ihrem grau-silbernen Mercedes am Mittwoch ein Fahrlehrer Platz – und monierte auch sofort ihre Sitzposition. „Die war zu lässig. Ich sollte weiter vorne und aufrechter sitzen“, erklärte Knoch. Dann kam der Bremstest: Gas geben, beschleunigen und die Bremse durchtreten. Leider zu zaghaft, wie der Fahrlehrer feststellte. Nach dem dritten Versuch war er zufrieden.

Ältere Menschen sollen mobil bleiben

Die 86-Jährige nahm als 1000. Teilnehmerin der Region Hannover (etwa 7000 in Niedersachsen) an der 2015 ins Leben gerufenen Präventionsmaßnahme „Fit im Auto“ teil. Ziel des Seminars für Senioren ab 65 Jahren sei es, dass die älteren Menschen möglichst lange und sicher mobil bleiben. „Wenn wir den Damen und Herren das Auto wegnehmen würden, entfällt ihre Lebensqualität“, erklärte Polizeivizepräsident Jörg Müller beim Pressegespräch. Die individuelle Fahrkompetenz der Teilnehmer soll durch das Seminar erhalten und verbessert werden.

Bremstest verlangt Knoch einiges ab

Und genau das möchte auch Christa Knoch. Sie kam durch eine Freundin auf das Seminar: „Ich bin schon etwas älter und möchte gerne prüfen, wie gut ich noch fahre.“ Sie selber fühle sich sehr fit und sicher. „Nur im Dunkeln habe ich Probleme, deswegen fahre ich dann nicht mehr.“ Umso besser, dass das Seminar tagsüber stattfand. Nachdem Knoch und die anderen Seminarteilnehmer den theoretischen Teil absolviert hatten, ging es anschließend in einen Parkour. Im eigenen Auto wurde der Bremstest gemacht. „Ich musste das ein paar Mal üben, bevor ich mich getraut habe.“ Bislang musste die 86-Jährige noch nie so stark bremsen. Praktisch wurde es auch in einem Fahrschulwagen, mit dem es anschließend in den Straßenverkehr ging. „Der Fahrlehrer hat mir erklärt, dass ich nicht so viel schalten soll.“ Und genau darum geht es auch: Die Senioren sollen Tipps für Fahrsituationen bekommen, sich gegenseitig austauschen und Fragen stellen.

Koch ist zufrieden: „Es war wirklich sehr interessant. Ich habe auch vieles von anderen Teilnehmern gelernt.“ Die 86-Jährige möchte noch lange mobil bleiben. „Ich fahre oft mit dem Auto und besuche meine Familie in Pattensen, fahre einkaufen oder zum Arzt.“

Erweiterung der Präventionsmaßnahme

Künftig wird das Programm durch ein weiteres theoretisches Modul ergänzt. Darin lernen die Teilnehmer alles über aktuelle Änderungen der Straßenverkehrsordnung.

Von Cecelia Spohn