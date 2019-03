Hannover

Kleine Ursache, große Wirkung. Eine Zigarettenkippe in einer Mülltüte hat am Mittwochnachmittag ein Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Arnimstraße (Kleefeld) ausgelöst. Zu diesem Ergebnis kamen am Donnerstag die Ermittler der Kriminalpolizei.

Die 54 Jahre alte Mieterin der Hochparterrewohnung hatte kurz vor dem Ausbruch des Feuers Mülltüten mit Hausrat für die bevorstehende Abholung auf den Balkon gestellt. Gegen 17.45 Uhr bemerkte sie Rauchentwicklung und Feuer im Außenbereich vor ihrem Küchenfenster. Zunächst versuchte die Frau noch vergebens, die Flammen zu ersticken. Als durch die Hitze zusätzlich noch die Scheibe der Balkontür zersprang, alarmierte ein zur Hilfe herbeigeeilter Nachbar (28) die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten schließlich die Flammen, das Mobiliar auf dem Balkon war aber nicht mehr zu retten. Darüber hinaus beschädigte das Feuer den Putz und die Fensterfront zur Wohnung. In der Küche entstanden außerdem Schäden durch niedergeschlagene Rauchgase und Löschwasser. Personen wurden aber glücklicherweise nicht verletzt.

Nach ihren Untersuchungen am Donnerstag gehen Experten der Kriminalpolizei davon aus, dass eine Zigarettenkippe in einer Mülltüte zu dem Brand führte und die Flammen sich anschließend auf das Mobiliar ausbreiteten.

Von André Pichiri