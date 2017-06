Gewitter

Am Donnerstagabend zog eine starke Gewitterfront über Hannover. Die Feuerwehr musste zu mehreren Einsätzen ausrücken. Unter anderem brannte ein Dachstuhl in Misburg und eine Gartenlaube in Linden.

Hannover. Am Donnerstag wurde die Feuerwehr neben der Bombenentschärfung in Badenstedt auch zu mehreren Bränden gerufen. Im Brucknerring in Misburg haben ein oder mehrere Blitze in drei Reihenhäusern eingeschlagen und ein Feuer im Dach entzündet. Die Bewohner konnten sich alle unverletzt ins Freie retten, die Feuerwehr löschte den Brand im Dachstuhl.

Das Gewitter brach gegen 19.30 Uhr über Hannover herein und brachte starke Regenfälle mit sich. Das Unwetter erreichte die Stadt aus südwestlicher Richtung und war gegen 21.15 Uhr schließlich weitergezogen.

In einer Kleingartenkolonie am Christel-Keppler-Weg in Linden ist eine frisch renovierte Gartenlaube komplett ausgebrannt. Personen wurden dabei nicht verletzt. Wie das Feuer entstand, ist noch unklar.