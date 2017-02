Sehnde

Ausreißer Sammy steckte in zwei Metern Tiefe fest - die Stadtfeuerwehr Sehnde befreite den Hund.

Sehnde. Dramatischer Einsatz am Mittellandkanal: Am Mittellandkanal zwischen Wassel und Bolzum fiel am Donnerstagabend ein ausgebüxter Hund in ein Drainagerohr. Als die Besitzer merkten, dass ihr Sammy ausgerissen war, wählten sie den Notruf. Sie fürchteten, der Mischling könne in den Kanal gefallen sein.

Die Ortsfeuerwehren Wassel und Bilm sowie die Tauchergruppe aus Sehnde rückten mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften an. Die Retter fanden den Hund schließlich - er steckte in dem 30 Zentimeter breiten Drainagerohr in zwei Metern Tiefe fest. Mit Spaten und Schaufel legten die Feuerwehrleute zunächst bei Sturm und Regen das Rohr frei. Schließlich konnten sie Sammy mit Hilfe einer Leine ein Lasso um den Körper ziehen und den Hund bergen. Er war unverletzt.