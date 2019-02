HANNOVER

Einsatz für die Feuerwehr am Sonntagnachmittag: Um kurz vor 16 Uhr wurden die Brandbekämpfer zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Lattorf-Straße im Stadtteil Ahlem gerufen. Das Feuer war nach Polizeiangaben im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Verletzte hat es nach Angaben der Feuerwehr Hannover nicht gegeben.

Eine 86 Jahre Nachbarin musste die Feuerwehr allerdings über eine Drehleiter ins Freie bringen. Insgesamt wurden fünf Personen aus dem Haus gebracht, so ein Feuerwehrsprecher. Die Richard-Lattorf-Straße ist aktuell wegen der Löscharbeiten durch die Feuerwehr gesperrt. Die Üstra hat den Busverkehr unterbrochen.

Von Andreas Voigt