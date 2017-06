Immer Mittendrin: 568 Einsatzkräfte waren im Einsatz. © (c) Christan Elsner - HAZ / NP

Hannover

Gefluteter Bahnhof und Kinderkrankenhaus, Schwerer Unfall auf dem Messeschnellweg und weitere Einsätze im Überblick.

Hannover. Über 500 Einsätze in kürzester Zeit, 568 Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiteten im ganzen Stadtgebiet, um die Auswirkungen zu bekämpfen – zum Beispiel 60 000 Liter Wasser, die in einen Versorgungsschacht des Hauptbahnhofs liefen. Teile des Bahnhofs waren dunkel, da eine Elektroverteilung unter Wasser stand. Mehrere Geschäfte mussten schließen.

Hauptbahnhof Hannover mit Absperrungen

Um 20:45 Uhr ging es richtig los. Während das Unwetter bereits am Mittag in Nordniedersachsen gewütet und den Fernverkehr zwischen Hannover, Hamburg und Bremen lahmgelegt hatte, stürzten am Abend die Wassermassen auf die Landeshauptstadt nieder. Freiwillige Feuerwehren aus Laatzen, Langenhagen, Hemmingen und Garbsen waren im Einsatz.

Besonders prekär wurde es im Kinderkrankenhaus auf der Bult. Dort war ein Operationsbereich überflutet worden. Hier, wie auch am Bahnhof, wurden Pumpen eingesetzt, um den Bereich wieder benutzbar zu machen.

Die vollgelaufene Kinderklinik auf der Bult.

Es gab diverse Unwettereinsätze mit vollgelaufenen Kellern und Ästen auf den Straßen. An vielen Orten lösten sich automatische Feuermelder aus, bei denen die Einsatzkräfte überprüfen mussten, ob es sich um einen dringenden Notfall handelte.Um 21.39 Uhr kam es in der Otto-Brenner-Straße zu einem Brand in einer Elektroverteilung – der konnte allerdings schnell gelöscht werden.

Außerdem kam es noch zu einem Unfall auf dem Messeschnellweg mit tödlichen Folgen: http://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/Unfall-auf-dem-Schnellweg-Junge-Frau-stirbt

Der Chef der Feuerwehr Hannover Claus Lange dankte heute früh allen Einsatzkräften für ihre gute Arbeit.

Von hee