In einem Ausbruch unglaublicher Gewalt stach Bülent I. mit dem Messer elf Mal auf Kopf, Brust und Arme seiner Ex-Geliebten in der Oststadt ein. Jetzt wurde der 57-Jährige am Landgericht zu 12 Jahren Gefängnis wegen Totschlags verurteilt – mehr als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.