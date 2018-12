Hannover

Das Feuer in einer Wohnung in der Oststadt am Freitagmorgen ist vom Mieter selbst gelegt worden, das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 51-Jährige geriet schnell in den Fokus der Ermittler, nun konnte die Wohnung untersucht werden und der Verdacht bestätigt – vorsätzliche Brandstiftung. Gegen den Mann ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen worden. Er ist bisher flüchtig.

Bei dem in der Kronenstraße ist ein Schaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Das gesamte Haus ist unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Von eva