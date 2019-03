Hannover

Drei Brände im Stadtteil Ricklingen haben am Freitagabend die Feuerwehr Hannover in Atem gehalten. Das größte Feuer entwickelte sich im Ricklinger Stadtweg. Dort fing ein Container gegen 22.40 Uhr in einem Durchgang zu einem Wohnhaus Feuer. Die Flammen beschädigten nach Angaben der Feuerwehr dabei die Hausfassade sowie einige Fenster eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses und sorgten für Brandgeruch im Haus. In dem Durchgang, der zugleich als Weg zur Haustür dient, bildete sich außerdem Brandschutt. Dadurch war es den Bewohnern vorübergehend nicht möglich, ihre Wohnungen zu betreten. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten, dass die Flammen auf die Obergeschosse des Hauses übergreifen konnten. Wie es zu dem zum Containerbrand kam, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat der Feuerwehr Hannover zufolge die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler gehen von einem Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro aus.

Zwei weitere Einsätze für die Feuerwehr Hannover

Während des Einsatzes im Ricklinger Stadtweg kam es zu einem weiteren Containerbrand in der Straße Im Lämpchen. Dort brannte ein Altpapiercontainer, den weitere Feuerwehrleute allerdings schnell löschen konnten.

Der dritte Einsatz des Abends führte die Einsatzkräfte um kurz nach Mitternacht erneut in den Ricklinger Stadtweg zu einem Kellerbrand. Auch diesen konnten sie schnell löschen.

Von RND/ms