Hannover

Vier brennende Autos in Hannover haben in der Nacht zu Dienstag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizei waren die Fahrzeuge am Montagabend gegen 23.30 Uhr in Linden-Nord in Flammen aufgegangen. Da die Autos an drei unterschiedlichen Straßen abgestellt worden waren, geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Autos waren im Bereich Bethlehemplatz, Fröbelstraße und Asseburgstraße in Brand geraten. Bei der nächtlichen Fahndung nach den möglichen Tätern setzte die Polizei einen Hubschrauber und 22 Streifenwagen ein – jedoch erfolglos.

Von frs/RND