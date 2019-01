Hannover

Im Stadtteil Döhren ist in einem Wohnhaus am Sonnabendvormittag ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde nach ersten Angaben der Polizei eine Frau tot aufgefunden. Demnach wurden die Einsatzkräfte gegen kurz nach 6 Uhr in die Donaustraße alarmiert. Die Feuerwehr habe derzeit das Feuer noch nicht wieder unter Kontrolle, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Weitere Informationen zu dem Brand liegen derzeit nicht vor. Mehr in Kürze.

Von RND/ms