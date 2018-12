Hannover

In einem Wohnkomplex in Hannover-Ahlem ist am Sonnabendmorgen in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Acht Menschen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Unter den Leichtverletzten befindet sich auch ein Feuerwehrmann. Das Mehrfamilienhaus in der Wunstorfer Landstraße musste komplett evakuiert werden. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Mehr als ein Dutzend der 60 Bewohner wurden von Rettungskräften im Netto-Supermarkt in der Nähe betreut. Der Filialleiter versorgte die Anwohner mit Heißgetränken.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte auch von einem Großaufgebot von der Polizei unterstützt. "Es gab Reibereien mit Anwohnern, bei denen es auch etwas lauter wurde", sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Erste Informationen, wonach die Feuerwehrleute von Anwohnern angegriffen worden waren, bestätigten sich nicht.

Zur Galerie Wohnungsbrand in Gebäude an der Wunstorfer Landstraße in Hannover-Ahlem.

Der Wohnungsbrand in Ahlem ist nicht der erste Einsatz für die Feuerwehr Hannover am Sonnabendmorgen. In der Nacht standen in einer Gartenkolonie in Mühlenberg eine Gartenlaube und ein Geräteschuppen in Flammen.

Bereits am Freitag war es zu einem Wohnungsbrand in der Oststadt gekommen.

Von RND/ms/pah