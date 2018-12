Hannover

Ein Feuer in einer Kleingartenkolonie in Hannover-Mühlenberg hat in der Nacht zum Sonnabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Sowohl ein Geräteschuppen als auch das Dach einer Gartenlaube standen in der Kolonie in der Beckstraße in Flammen.

Insgesamt 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten gegen 3.30 Uhr nach Mühlenberg aus und löschten die Brände. Nach Angaben der Feuerwehr Hannover sorgten sie dafür, dass der Geräteschuppen nicht ausbrannte. Verletzt wurde niemand.

Gasflaschen in Gartenkolonie

Die Folgen des Feuers hätten auch weitaus gravierender sein können. Feuerwehrleute fanden am Einsatzort insgesamt drei Gasflaschen.

Die Schadenshöhe liegt der Feuerwehr Hannover zufolge bei rund 5000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/ms