Die Feuerwehr löscht einen Zimmerbrand in einem Springer Flüchtlingsheim.© Feuerwehr Springe

Springe

Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Im Flüchtlingsheim an der Friedrich-Bähre-Straße in Springe ist Sonnabendvormittag in einem Zimmer ein Brand ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Springe wurde um 11.21 Uhr alarmiert. Verletzt wurde niemand, die Ursache ist noch unklar.