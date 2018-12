Hannover

Die Fête de la Musique ist weltweit mit mehr als 1000 teilnehmenden Städten ein Erfolgsmodell. Doch nicht jedes Stadtfest darf sich so nennen. Das Netzwerk der Veranstalter, die jedes Jahr zum Sommerbeginn eine Fête feiern, umfasst aktuell 54 Städte. Seit Kurzem liegt das Lizenzierungsverfahren beim Musikzentrum in Hannover. Im Januar veranstaltet es die erste deutsche Konferenz aller Veranstalter.

Die Idee stammt aus Frankreich, wo die Fête de la Musique nach einem ersten Versuch 1982 bereit im Folgejahr zu einer nationalen Institution wurde. Das Institut Français verbreitete den Gedanken ins Ausland, und 1997 einigten sich alle europäischen Veranstalter auf eine internationale Charta, die in sieben Punkten Grundlagen festlegte. Nur wer diese befolgt, darf seine Veranstaltung Fête de la Musique nennen und das Logo verwenden.

Die sieben goldenen Fête-Regeln Nicht nur Städte, sondern auch Privatinitiativen und Organisationen können als Veranstalter einer Fête de la Musique auftreten. Um die Lizenz zu erhalten, müssen sie sich jedoch zur Einhaltung gewisser Grundsätze verpflichten, den sieben goldenen Regeln sozusagen, die am 1. November 1997 in Budapest von allen damaligen Veranstaltern verabschiedet wurde: Die Fête de la Musique findet immer am 21. Juni statt. Die Fête de la Musique feiert alle Genres und damit die Vielfalt der Musik. Jeder ist eingeladen, mitzumachen und sich musikalisch auszudrücken. Sie ist für jeden frei, unkommerziell und kostenlos. Die Fête de la Musique spielt vor allem an Orten, die für Musik eher untypisch sind. Als besonderer Feiertag wird ihr internationaler Kontext betont und gelebt. Die Fête de la Musique wird von Menschen veranstaltet, die diese Charta respektieren.

Bislang war das Lizenzierungsverfahren von Berlin aus geführt worden, wo 1995 die erste deutsche Fête stattfand. Doch in diesem Jahr hat die zuständige Mitarbeiterin aufgehört. „Die Stadt aber hat kein Interesse an der Lizenzvergabe“, so Sabine Busmann vom Musikzentrum. „Wir dachten, das passt zu uns als Musikzentrum und zu Hannover als Unesco City of Music.“ Außerdem sei die Fête de la Musique in Hannover nach Berlin die zweitgrößte in Deutschland.

Hannover soll Leuchtturm werden

Dabei geht es den Machern der Fête auch um die weitere Verbreitung in Deutschland, insbesondere auch in Niedersachsen. Der Schwerpunkt der Fête-Städte liege eindeutig im Osten, wegen der Austrahlwirkung Berlins. Hannover soll nun ein eben solcher Leuchtturm werden. „Wir versuchen, das Thema in unseren bestehenden Netzwerken zu streuen“, erklärt Busmann. Wobei es ihnen auch darum gehe, dass derartige Veranstaltungen regelmäßig stattfänden. Es gebe auch in Niedersachsen Städte, in denen wie etwa in Wolfenbüttel oder Osnabrück, eine Fête de la Musique als einmaliges Event gefeiert wurde. „ Hannover ist die einzige Stadt in Niedersachsen, die das kontinuierlich jedes Jahr macht.“

Die Konferenz am 17. Januar soll auch dazu beitragen, dass sich das ändert. „Es geht darum, sich kennenzulernen“, sagt Busmann, „zu erfahren, wie andere Städte das organisieren, wie sie es finanzieren.“ Auch Sicherheitsaspekte sollen diskutiert werden, wobei gerade Hannover dabei eine Vorbildfunktion haben könne.

Zweite Welle kommt aus den USA

„Unsere Perspektive ist, den 21. Juni als Tag der Fête de la Musique bundesweit zu stärken“, ergänzt Mitorganisator Gunnar Geßner. Was vielleicht neben den rein praktischen Fragen auch noch Platz für ein paar Visionen lässt, etwa zur weiteren Internationalisierung. „Derzeit läuft eine zweite Welle durch die Welt“, sagt Geßner. „Ausgehend von den USA hat sich eine starke Dynamik entwickelt. Da wollen wir mit rein.“ Und wenn die ganze Welt die Sommersonnenwende musikalisch feiert, könnte das ja auch Grund für einen neuen Feiertag sein, wie in Frankreich.

Das Bewerbungsverfahren für die Fête de la Musique 2019 endet am 15. Februar.

Von Andreas Krasselt