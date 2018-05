Hannover

Beim Heiraten schwört man sich ewige Liebe und Zuneigung für immer. Dieses immer (auf Lateinisch semper) trägt CDU-Ratsherr Felix Blaschzyk jetzt als neuen Nachnamen. Der 30-Jährige Rechtsanwalt hat den seiner Frau angenommen.

Die Hochzeit mit Anna-Sophie (27) fand bereits 2017 vor dem Standesamt Hannover statt. Die kirchliche Trauung wird Ende Mai 2018 in der Neustädter Hof- und Stadtkirche sein. Und in der Zwischenzeit hat der baupolitische Sprecher der CDU auch in sozialen Netzwerken seinen Auftritt geändert.

„Ein gemeinsamer Familienname war uns sehr wichtig“, sagt Semper. „Meine Ehefrau hing wesentlich mehr an ihrem Nachnamen, als ich an meinem. Die Entscheidung war letztlich jedoch nicht einfach, da ich mit meinem alten Familiennamen politisch und beruflich schon einiges erreicht habe. Nach reiflicher Überlegung hat am Ende das Verständnis für meine Ehefrau überwogen.“

Von Vera König