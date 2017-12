Feiertage: Geänderte Öffnungszeiten bei Einrichtungen

Das Wilhelm Busch Museum ist am am 24. und 31. Dezember geschlossen.© Nico Herzog

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Bei einigen Einrichtungen und Dienststellen kommt es aufgrund der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage zu geänderten Öffnungszeiten. Hier ein Überblick.

Hannover. Das Neue Rathaus bleibt am 24., 25., und 26. Dezember 2017, sowie am 1. Januar 2018 geschlossen.

Die VHS Hannover bleibt zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.

Kultureinrichtungen

Das Freizeitheim Linden bleibt vom 23. Dezember 2017 bis 6. Januar 2018 geschlossen.

Stadtteilzentrum Ricklingen

24. bis 27. Dezember 2017: geschlossen

28. Dezember 2017: 12 - 19 Uhr geöffnet

29. Dezember 2017: 11 - 17 Uhr geöffnet

31. Dezember 2017 und 1. Januar 2018: geschlossen

Stadtteilzentrum Mühlenberg

23. Dezember 2017 bis 7. Januar 2018: geschlossen

Freizeitheim Vahrenwald

23. Dezember 2017: 10 - 13 Uhr geöffnet

24., 25., 26., 27., 31. Dezember 2017, sowie 1. Januar 2018: geschlossen

28. Dezember 2017: 12 - 19 Uhr geöffnet

29. Dezember 2017: 11 - 17 Uhr geöffnet

30. Dezember 2017: 10 - 13 Uhr geöffnet

2. Januar 2018: 11 - 17 Uhr geöffnet

Stadtteilzentrum Lister Turm

23. Dezember 2017 bis 1. Januar 2018: geschlossen

Stadtteilzentrum Stöcken

22. Dezember 2017 bis 5. Januar 2018: geschlossen

Bürgerhaus Misburg

24. Dezember 2017 bis 1. Januar 2018: geschlossen

2. und 4. Januar 2018: 15 - 20 Uhr geöffnet

3. Januar 2018: 13 - 20 Uhr geöffnet

Stadtteiltreff Sahlkamp

21. Dezember 2017 bis 4. Januar 2018: geschlossen

Freizeitheim Döhren

24. Dezember 2017 bis 1. Januar 2018: geschlossen

Stadtteilzentrum KroKus

23. Dezember 2017 bis 1. Januar 2018: geschlossen

Lindener Rathaus

22. Dezember 2017: 8 - 17 Uhr geöffnet

23. Dezember 2017: 10 - 13 Uhr geöffnet

24., 25., 26., 31. Dezember 2017, sowie 1. Januar 2018: geschlossen

27. Dezember 2017: geschlossen (Notdienst 8 - 18 Uhr)

28. Dezember 2017: 8 - 19 Uhr geöffnet

29. Dezember 2017: 8 - 17 Uhr geöffnet

30. Dezember 2017: 10 - 13 Uhr geöffnet

2. Januar 2018: 8 - 18 Uhr geöffnet

Kino im Künstlerhaus

24. - 26., 31. Dezember 2017, sowie 1. Januar 2018 geschlossen

Stadtarchiv Hannover

23. Dezember 2017 bis 1. Januar 2018 geschlossen

Museen

Museum August Kestner und Historisches Museum

24., 25. Dezember 2017: geschlossen

26. Dezember 2017: 11 - 18 Uhr geöffnet

31. Dezember 2017: geschlossen,

1. Januar 2018: 13 - 18 Uhr geöffnet

Sprengel Museum Hannover

24., 25. Dezember 2017: geschlossen

26. Dezember 2017: 10 bis 18 Uhr geöffnet

31. Dezember 2017: geschlossen

1. Januar 2018: 13 bis 18 Uhr (freier Eintritt)

Niedersächsiches Landesmuseum

24. Dezember 2017: geschlossen

25., 26. Dezember 2017: 10 - 17 Uhr geöffnet

31. Dezember 2017: geschlossen

1. Januar 2018: 10 - 17 Uhr geöffnet

Wilhelm Busch Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst

24. Dezember 2017: geschlossen

25., 26. Dezember 2017: 11 - 18 Uhr geöffnet

30. Dezember 2017: geschlossen

1. Januar 2018: 11 - 18 Uhr geöffnet

Kestner Gesellschaft

24., 25. Dezember 2017: geschlossen

26. Dezember 2017: 11 - 18 Uhr geöffnet

31. Dezember 2017: 11 - 14 Uhr geöffnet

1. Januar 2018: 11 - 18 Uhr geöffnet

Kunstverein Hannover

24., 25. Dezember 2017: geschlossen

26. Dezember 2017: 11 - 19 Uhr geöffnet

31. Dezember 2017: 11 - 19 Uhr geöffnet

1. Januar 2018: 11 - 18 Uhr geöffnet

Kubus: Keine Ausstellung: geschlossen

Theater Museum Hannover: geschlossen

Stadtbibliothek (Zentrale) und die Stadtbibliotheken

23. Dezember 2017: regulär geöffnet

27. bis 30. Dezember 2017: Stadtteilbibliothek (Zentrale) sowie weitere Stadtteilbibliotheken regulär geöffnet (Ausnahmen: Kronsberg und Vahrenheide)

24., 25., 26. und 31. Dezember 2017, sowie 1. Januar 2018: Alle Einrichtungen geschlossen.

Ab 2. Januar 2018 sind alle Einrichtungen, außer der Stadtbibliothek Vahrenheide, regulär geöffnet.

Die Stadtbibliothek Kronsberg ist vom 23. Dezember bis zum 1. Januar 2018 geschlossen.

Die Stadtbibliothek Vahrenheide ist vom 19. Dezember 2017 bis 2. Januar 2018 geschlossen.

Wochen- und Bauernmärkte

Die dienstags stattfindenden Wochenmärkte Klagesmarkt, Lindener Marktplatz, Friedenskirche, Roderbruchmarkt sowie der Bauernmarkt auf dem Fiedelerplatz fallen am 26. Dezember 2017 ersatzlos aus.

Der Rübezahlmarkt am 27. Dezember 2017 und am 3. Januar 2018 entfällt ebenfalls.

Auf dem Stöckener Markt haben am 2. Januar 2018 die BetreiberInnen einzelner Stände noch Winterpause.

Bäder

Vahrenwalder Bad

24. Dezember und 31. Dezember 2017: Schwimmhalle 7 - 13 Uhr geöffnet (Sauna geschlossen)

25. Dezember, 26. Dezember 2017 und 1. Januar 2018: geschlossen

27. Dezember 2017, 3. Januar 2018: Schwimmhalle 6 - 21.30 Uhr geöffnet (Gemischte Sauna bis 21.30 Uhr)

Nord-Ost Bad

24. Dezember und 31. Dezember 2017: Schwimmhalle 7 - 13 Uhr geöffnet (Sauna geschlossen)

25. Dezember, 26. Dezember 2017 und 1. Januar 2018: geschlossen

Stöckener Bad

24. Dezember und 31. Dezember 2017: Schwimmhalle 7 - 13 Uhr geöffnet (Gemischte Sauna 7-12 Uhr)

25. Dezember, 26. Dezember 2017 und 1. Januar 2018: geschlossen

27. Dezember 2017 und 3. Januar 2018: Schwimmhalle 6 - 21.30 Uhr (Gemischte Sauna 9 - 21.30 Uhr)

28. Dezember 2017und 4. Januar 2018: Schwimmhalle 7.30 - 15 Uhr, (Sauna Damen 9 - 15 Uhr)

29. Dezember 2017 und 5. Januar 2018: Schwimmhalle 7.30 - 15 Uhr (Gemischte Sauna 9 - 15 Uhr)

30. Dezember 2017: Schwimmhalle 7.30 - 15 Uhr geöffnet (Sauna Damen 9 - 15 Uhr) Die Frauenbadezeit fällt an diesem Tag aus.

2. Januar 2018: Schwimmhalle 7.30 - 15 Uhr geöffnet (Sauna Herren 9 - 15 Uhr)

Stadionbad

24. Dezember und 31. Dezember 2017: Schwimmhalle 7 - 13 Uhr geöffnet (Sauna geschlossen)

25. Dezember, 26. Dezember 2017 und 1. Januar 2018: geschlossen

28. Dezember 2017, 2. Januar, 4. Januar 2018: Schwimmhalle 6.30 - 20 Uhr (Sauna regulär bis 21.30 Uhr geöffnet)

1. Januar 2018: Schwimmhalle und gemischte Sauna 11 - 18 Uhr geöffnet

Sonstiges

Herrenhäuser Gärten

Die Gärten sind durchgehend von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Museum Schloss Herrenhausen

Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Der Schloss-Shop ist von Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

An den Feiertagen 24., 25. und 31. Dezember 2017 bleiben Museum und Schloss-Shop geschlossen. Das Museum ist am 1. Januar 2018 geschlossen, der Schloss-Shop geöffnet.

Bürgerservice Bauen

Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr

Freitag 8 bis 13 Uhr

Stadterneuerung und Wohnen

21. Dezember 2017: 9 - 12.30 Uhr geöffnet

22. Dezember 2017: 9 - 12 Uhr geöffnet

Ab Freitag, 22. Dezember 2017, wird das Sachgebiet Unterbringung (61.44) freitags keine öffentliche Sprechstunde mehr anbieten.

25., 26. Dezember 2017: geschlossen

27. Dezember 2017: geschlossen

28. Dezember 2017: 8 bis 12.30 Uhr geöffnet

29. Dezember 2017: 9 bis 12 Uhr geöffnet

1. Januar 2018: geschlossen

2. Januar 2018: 15 - 17.30 Uhr geöffnet

Bauordnung

Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr geöffnet

Freitag von 9 bis 12 Uhr geöffnet

Mittwochs nur mit Terminabsprache

Servicecenter Geoinformation

21. Dezember 2017: 9 - 15 Uhr geöffnet

22. Dezember 2017: 9 - 12 Uhr geöffnet

25., 26. Dezember 2017: geschlossen

27. Dezember 2017: 9 bis 13 Uhr geöffnet

28. Dezember 2017: 9 bis 15 Uhr geöffnet

29. Dezember 2017: 9 bis 12 Uhr geöffnet