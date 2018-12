Hannover

Hermann Kanne konnte es nicht fassen. Literweise tropfte das Wasser von der Decke seiner Wohnung. Er, seine Frau und seine drei Kinder versuchten die Wassermassen eilig mit Eimern aufzufangen. Die Couch, die Tische, das Parkett – klitschnass. Während seine Tochter die Katastrophe filmt, rutscht sie beinahe noch auf dem glitschigen Boden aus.

Seit 31 Jahren in der Wohnung

Seit 31 Jahren wohnt Hermann Kanne in der Wohnung, die Teil eines Mehrfamilienhauses in der Warstraße (Nordstadt) ist. Hier zog er mit seiner Frau zusammen, hier wuchsen seine Kinder (18, 20 und 21) auf. Alles lief wie gewohnt, bis die Eigentümerin des Hauses plötzlich vor gut einem Jahr verkaufte. Die letzten Worte der Vermieterin, an die sich Kanne noch erinnert: „Es ist schön, hier alt zu werden.“

Nach Mieterhöhung die Kündigung

Alt wird das Ehepaar Kanne in dieser Wohnung nun voraussichtlich nicht mehr. Denn kurz nach dem Eigentümerwechsel flatterte eine Mieterhöhung ins Haus. Kanne widersprach erstmal, als nächstes kam dann schon die Kündigung – wegen Eigenbedarfs der neuen Eigentümer, der Kellmann Immobilien GbR aus Stade.

Nach dem Wasser kam der Schimmel. Quelle: Frank Wilde

Doch dann am Abend des 26. November der Schock: „Das Wasser kam wie ein Wasserfall runter“, schildert Kanne die Ereignisse. Schnell lief der Familienvater in den Keller, um das Wasser abzustellen. Am folgenden Tag kam ein Gutachter, den Familie Kanne beauftragt hat. Er sollte sich ein Bild von der Lage machen. Gleichzeitig sind auch einer der Vermieter sowie der Hausmeister dort. Entgegen der dringenden Empfehlung des Experten dreht der Hausmeister das Heizungssystem wieder auf – und erneut fließt das Wasser die Wände herab. Im Gutachten wird zudem festgehalten: „Der in meinem Beisein erfolgte Wassereinbruch wäre zu verhindern gewesen [...]“

Suche nach neuer Wohnung schwierig

Nun sitzt die Familie in einer feuchten Wohnung. Hermann Kanne ist sich sicher: „Wir werden hier rausgeekelt.“ Fieberhaft sucht er bereits nach einer neuen Wohnung – doch das gestaltet sich schwierig: Sein Sohn leidet an Muskeldystrophie, ein Elternteil muss daher zu Hause sein. Kanne arbeitet als selbstständiger Tonanlagenbauer. Bislang hatte er sein Geschäft im Erdgeschoss des Hauses – doch auch das ist gekündigt.

Marcus Kellmann, der mit seinem Bruder Chris das Haus erworben hat, verweist in einer Stellungnahme auf den „stark sanierungswürdigen Zustand“ des Hauses. Zu den Vorwürfen sagt er: „Die Behauptungen der Mieter über unsachgemäße oder nicht rechtzeitig durchgeführte Reparaturen sind für uns nicht nachvollziehbar.“ Er und sein Bruder seien allerdings bemüht, „berechtigte Beanstandungen von Mietern so schnell wie möglich zu beheben.“ Darüber hinaus verweist der Vermieter auf lange Wartezeiten bei den Handwerkerbetrieben. Drei Wohnungen im Haus sind bereits an Studenten vermietet. In die Wohnung der Kannes und ihrer Nachbarn wollen die Kellmanns offenbar selber einziehen.

Familie Kanne hofft auf ein Wunder

Am 31. Januar endet nun das Mietverhältnis von Familie Kanne. Eine neue Wohnung zu finden, könnte allerdings noch länger dauern. Andererseits schlägt ihnen der Schimmel auf die Gesundheit. Hermann Kanne steckt in der Zwickmühle: „Wir hoffen noch auf ein Wunder.“ Auf eine gütliche Einigung mit den Kellmanns hofft er indes nicht mehr: „Nachdem sie erfahren haben, dass ich mich mit meiner Situation an die Öffentlichkeit gewendet habe, drohen sie mir nun der Polizei.“

Von Janik Marx