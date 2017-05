Kriminalität

In Misburg-Nord haben Trickdiebe einer Rentnerin die EC-Karte gestohlen. Die Polizei fahndet nach dem Täter-Duo.

Hannover. Zwei falsche Schornsteinfeger haben eine 86-jährige Rentnerin bestohlen. Die Trickdiebe entwendeten die EC-Karte der Frau.

Das Duo hatte am Sonnabend gegen 15.30 Uhr an der Wohnungstür der 86-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Julius-Brecht-Straße (Misburg-Nord) geklingelt. Die Männer behaupteten, sie müssten die Heizkörper überprüfen. Während sie angeblich arbeiteten, schickten sie die Seniorin ins Bad. Nach etwa 15 Minuten verlangten die Ganoven die EC-Karte der alten Dame – angeblich sollte so eine Rückzahlung abgewickelt werden, die das Opfer erhalten würde. Kaum hatten die Täter die Karte in den Händen, flüchteten sie aus der Wohnung.

Beschreibung: Betrüger eins ist etwa 30 Jahre alt, stämmig und laut Polizei von „osteuropäischer Erscheinung“. Er hat kurze, blonde Haare, trug eine weiße Jogginghose mit blauen Streifen und ein weißes Shirt. Betrüger Nummer zwei ist 20 bis 25 Jahre alt, hat dunkle Haare und war mit einer dunklen Jogginghose bekleidet. Hinweise unter Telefon 0511/1095555.

Von bm