Hannover

Bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe ( EG) Trick zufolge hatte gegen 10 Uhr am Montag eine Beamtin vom Landeskriminalamt bei der Seniorin angerufen und von einem festgenommenen Einbrecher in ihrer Nachbarschaft berichtet.

Da auch die 88-Jährige von den Tätern abgehört worden sei, forderte sie die vermeintliche Beamtin auf, ihre Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Daher sollte die Hannoveranerin die Gegenstände vor ihre Wohnungstür legen. Im Anschluss würden die Sachen von einem Kollegen abgeholt und zur Überprüfung an die Staatsanwaltschaft übergeben werden.

In mehreren Telefonaten, bei denen zwischenzeitlich die Gesprächspartner gewechselt worden waren, brachten die falschen Polizisten die Seniorin trickreich dazu, letztendlich etwa 8 000 Euro sowie wertvolle Goldmünzen vor die Tür ihrer Wohnung zu legen.

Zur Mittagszeit klingelte es an ihrer Tür und sie beobachtete durch den Spion, wie ein etwa 20 bis 30 Jahre alter, schlanker Mann die Sachen im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses an sich nahm und im Anschluss aus dem Gebäude in unbekannte Richtung flüchtete.

Nun erhoffen sich die Beamten der EG Trick Zeugenhinweise zu dem unbekannten Abholer. Diese nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen.

Von ots