Hannover

Wieder einmal sind Trickbetrüger mit ihrer miesen Masche durchgekommen und haben eine Seniorin um 12 000 Euro erleichtert.

Die 79 Jahre alte Frau bekam am Mittwochmorgen einen Anruf. Ein angeblicher Polizist erzählte ihr, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen wurde, anschließend spielte er der Frau eine Tonbandaufnahme vor, in dem ein Mann ankündigte, auch bei ihr ein einbrechen zu wollen.

Bei weiteren Telefonaten forderte der Anrufer die Frau dann auf, all ihr Geld von der Bank abzuheben und in einer Mülltonne zu deponieren, damit es von der Polizei abgeholt und verwahrt werden kann. Dafür schickte er ihr extra ein Taxi, das sie zur Bank und wieder nach Hause brachte.

Statt der Polizei nahm der Trickbetrüger das Geld an sich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden: 0511 – 109 55 55. Der Abholer ist etwa 1,70 Meter groß, trug Jeans, eine olivfarbene Jacke und eine dunkle Mütze. Er holte das Geld um kurz nach 15.15 Uhr in der Woermannstraße Ecke Wegsfeld (Badenstedt) ab.

Von eva