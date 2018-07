Meine Stadt Mord - Fall Anna-Lena: DNA an der Tatwaffe Neue Erkenntnisse im Mordfall Anna-Lena: Die Polizei hat an der Tatwaffe, mit der die 16-Jährige aus Barsinghausen erschlagen wurde, mit hoher Wahrscheinlichkeit die DNA des Tatverdächtigen (24) gefunden.

Fortschritte im Fall Anna-Lena: Auf der Grünfläche an der Adolf-Grimme-Schule in Barsinghausen war am 17. Juni die Leiche des Mädchens entdeckt worden. Jetzt hat die Polizei DNA-Material an der Tatwaffe gefunden. Es konnte mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Tatverdächtigen zugeordnet werden. Der 24-Jährige sitzt in U-Haft. Quelle: Fotos: Dröse, Franson