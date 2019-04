Hannover

Wie Fahrrad-freundlich ist Hannover wirklich? Im Fahrradklima-Test des ADFC, bei dem Radfahrer bundesweit ihre Kommunen bewerten konnten, hat sich die Landeshauptstadt am Mittwoch immerhin den zweiten Rang unter Deutschlands Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern gesichert. Dass dafür die wenig schmeichelhafte Schulnote von 3,77 ausgereicht hat, ist aber auch kein Ruhmesblatt. Entsprechend kritisch sieht der ADFC das Ergebnis.

Von sehr gut bis ungenügend – 170.000 Teilnehmer aus ganz Deutschland haben ihren Städten in sechs Größenklassen Schulnoten in Sachen Fahrradfreundlichkeit gegeben. Hannover musste sich im Vergleich mit Städten über 500.000 Einwohnern lediglich Bremen geschlagen geben. Am Ende reichte das Ergebnis von 3,77 für den Treppchenplatz, wobei die Bremer ihrer Stadt auch nur eine 3,55 ins Zeugnis schrieben. Platz drei ging an Leipzig (3,85).

„Kein Grund zum Feiern“

Dass Hannover im bundesdeutschen Vergleich noch gut dasteht, will der ADFC jedenfalls nicht gelten lassen. Zumal die Note schlechter ausfiel als beim vergangenen Fahrradklima-Test (3,6). „Wie fast überall in Deutschland hat sich auch in Hannover das Fahrradklima nochmal verschlechtert. Darüber kann auch der zweite Platz nicht hinwegtäuschen. Wenn die Radfahrer in Hannover dem Fahrradklima in der Stadt nur eine 3,77 ausstellen, ist das kein Grund zu feiern“, stellte Eberhard Röhrig-van der Meer, Sprecher des ADFC Hannover nach der Veröffentlichung der Ergebnisse klar. Er verwies auf den stagnierenden „Modal Split“ – der Wert der die Verteilung des Transportaufkommens in Hannover auf verschiedene Verkehrsmittel beschreibt. Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2025 25 Prozent der Wege mit dem Rad zurückgelegt werden sollen. Dieser Wert stagniere aber seit Jahren bei 19 Prozent. „Es gibt durchaus Bemühungen der Stadt Hannover, das Rad mehr in den Fokus zu rücken, sagt Röhrig-van der Meer, „aber das reicht so noch nicht.“

Erst wenn die Infrastruktur noch konsequenter ausgebaut und dem Radverkehr entsprechend Platz eingeräumt wird, könne man mehr Menschen aufs Rad locken. Dazu gehören laut Röhrig-van der Meer „durchgehende, sichere und komfortable Velorouten ebenso wie ein vernünftiges Parkangebot in City und Wohnquartieren. Das kann die Stadtverwaltung nicht allein, dafür braucht es auch politischen Mut.“ Sein Vorwurf: Die Verkehrspolitik im Bund und auch im Land finde „immer noch vorrangig durch die Windschutzscheibe statt“. Die Fördermittel seien im Verhältnis zur Förderung des Autoverkehrs gering und auch Gesetze und Richtlinien berücksichtigten den Radverkehr nicht angemessen. Nicht zuletzt sorgen auch immer wieder schwere Unfälle für Entsetzen, zum Beispiel an der Vahrenwalder Straße, wo vor genau einem Jahr ein Kind von einem Lkw getötet wurde.

Stadt will Umfrage analysieren

Die Stadt sieht die Auszeichnung einerseits zwar als Bestätigung, dass Aktivitäten zur Förderung des Radverkehrs ankommen und gewürdigt werden. Andererseits ist sie laut Stadtsprecher Dennis Dix „aber auch eine Aufforderung, die Aktivitäten gerade auch im Hinblick auf die von den Teilnehmenden der Befragung unterdurchschnittlich bewerteten Aspekte noch zu intensivieren“. Die Ergebnisse wolle man in Kürze „im Detail analysieren“.

Der Fahrradklima-Test ist nach Angaben des ADFC die weltweit größte Umfrage zur Zufriedenheit von Radfahrern. Die Befragung ist zwar nicht repräsentativ. Sie zeigt aber ein Stimmungsbild, das sich oft mit anderen Studien deckt. Gefragt wurden die Teilnehmer beispielsweise, ob Radfahren in ihrer Stadt für sie Spaß oder Stress bedeutet. Außerdem, ob die Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radeln auch für Familien mit Kindern sicher anfühlt.

Von André Pichiri