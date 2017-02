Unfall

Dienstagvormittag, gegen 06:55 Uhr, ist eine 26 Jahre alte Radfahrerin an der Davenstedter Straße, Ecke Südfeldstraße, von einem Transporter erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Hannover. Ersten Ermittlungen zufolge hatte die 26-Jährige mit ihrem Mountainbike den Radweg der Davenstedter Straße, aus Richtung Am Lindener Hafen kommend, in Richtung der Carlo-Schmid-Allee befahren. Auf Höhe der Einmündung Südfeldstraße folgte die junge Frau auf der Radfahrerfurt der nach links abknickenden Vorfahrtsstraße. Zeitgleich befuhr ein 59 Jahre alter Fahrer eines Transporters die Südfeldstraße, vom Eichenbrink kommend, in Richtung der Davenstedter Straße.

Auf Höhe der Einmündung Südfeldstraße/Davenstedter Straße übersah der Mann die von links kommende, bevorrechtigte Radfahrerin, sodass es zu einer Kollision kam. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 26-Jährige schwere Verletzungen.

Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf 1 000 Euro.

ots