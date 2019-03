Hannover

Bei einem Unfall mit Fahrerflucht in der List ist am Montagabend ein 81 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Hannover wollte der Mann gegen 20.15 Uhr in Höhe der Edenstraße die Ferdinand-Wallbrecht-Straße überqueren. Dort wurde er von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Autofahrer flüchtete unerkannt vom Unfallort.

Polizei entdeckt Unfallauto

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Unfallauto um einen grünen Smart. Er wurde noch am Abend von einer Polizeistreife parkend an der Gretchenstraße ( Oststadt) entdeckt. Ob es sich bei dem Halter auch um den Fahrer handelt, wird derzeit noch ermittelt. Das Auto wurde beschlagnahmt und spurentechnisch untersucht.

Hinweise zum Unfall und dem Fahrer des Smart nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter (0511) 109-1888 entgegen.

Von RND/frs