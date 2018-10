Hannover

Im hannoverschen Stadtteil Ledeburg ist die Feuerwehr am Freitagabend zu einen ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. In der Gretelriede war ein Auto gegen eine Litfaßsäule aus Beton gefahren, wodurch diese einstürzte und auf das Auto fiel. Erste Befürchtungen, dass die Personen in dem Auto eingeklemmt sein könnten, wurden nicht bestätigt.

Keiner will der Fahrer sein

Zwei Personen saßen in dem Fahrzeug, als es gegen die Säule krachte. Beide Insassen bestreiten allerdings, gefahren zu sein. Verletzt haben die beiden sich bei dem Unfall nicht. Einer der beiden soll sichtlich stark betrunken zu sein. Beide Insassen des Autos müssen sich daher nun einem Alkoholtest unterziehen.

Von jok/RND