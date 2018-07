Ein Auto in ungewöhnlicher Lage fanden Polizeibeamte der Nienburger Polizeidienststelle vor, als sie am Sonntagabend zur Einsatzstelle auf die B 6 gerufen wurden. Eine Frau aus Barsinghausen hatte sich mit ihrem Auto regelrecht in ein Verkehrsschild verfangen - sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.