EIN NEULING MACHT‘S: Grigorios Aggelidis (rechts) wird für die FDP auf einem der vorderen Listenplätze stehen. Wilfried Engelke und Claudia Winterstein schafften das nicht.Foto: Schaarschmidt© Tim Schaarschmidt

FDP: Schlappe für Winterstein

Ob sie auf dem Landesparteitag am 25, und 26. März in Braunschweig noch mal ihr Glück versucht? Noch weiß es Claudia Winterstein nicht. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete ist am Sonnabend bei ihrer Bewerbung um Platz eins beim Bezirksverband Hannover-Hildesheim abgeblitzt.