Hannover

Patrick Döring ( FDP) hält ein echtes Stück deutscher Geschichte in seinen Händen: Eine Zigarettendose von Helmut Schmitt. Sie war einst ein Geschenk an Egon Franke, Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen ( SPD, 1969-1982). Am Samstag kam sein Nachlass im Auktionshaus Kastern unter den Hammer und FDP-Mann Döring wollte unbedingt etwas aus der Sammlung ergattern.

FDP-Mann bietet auf Nachlass von Sozialdemokrat

„Ich hatte von Anfang an einen Blick auf die Zigaretten-Dose geworfen“, sagt er. „Sie ist unbenutzt und wirklich schön graviert. Damit kann man mich begeistern.“ Umso spannender war die Auktion: Bei den Objekten zuvor, gerahmte Fotos von Walter Scheel und Helmut Schmitt, schnellten die Gebote nur so in die Höhe. „Ich hatte ganz schön Sorge, dass das auch bei der Dose der Fall sein würde.“ Doch Döring hatte Glück, er war der einzige Bieter und legte am Ende 550 Euro auf den Tisch.

Doch wie passt das zusammen? Ein FDP-Mann bietet auf die Sammlung eines Sozialdemokraten. Für den einstigen Bundestagsabgeordneten Döring steht das nicht im Widerspruch: „Franke war Teil einer sozial-liberalen Koalition, mit dieser Epoche habe ich überhaupt keine Berührungsängste.“ Außerdem kenne er den Sohn des SPD-Politikers, Rolf Franke, seit Jahren.

Frankes Sohn bei Auktion anwesend

Rolf Franke hatte sich nach dem Tod seiner Mutter Elfriede im August dazu entschlossen, den Nachlass zu versteigern. 23 Jahre, nachdem sein Vater gestorben ist, will er mit dem Geld das elterliche Haus renovieren. „Dinge, die für mich einen besonderen ideellen Wert haben, habe ich vorab gesichert“, sagte er der NP. Ein Großteil sei bereits an das Archiv der SPD gegangen. Das betreffe vor allem Unterlagen, die eine historische Bedeutung haben. Sie dokumentieren die SPD-Gründung nach dem Krieg.

Der Sohn des Sozialdemokraten war selbst bei der Versteigerung anwesend. Er wollte es sich nicht nehmen lassen, zu sehen, wer die Objekte erwirbt. „Immerhin hängen an den Dingen viele Erinnerungen“, sagt er. Darüber, dass Döring die Zigaretten-Dose kaufte, freute er sich besonders.

Von Mandy Sarti