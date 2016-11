Hannover

Durch die WestfalenBahn wird am Derby-Tag ein sogenannter Entlasterzug außerplanmäßig eingesetzt. Der Zug fährt extra für die Fußballfreunde aus Hannover und hat eine Kapazität für rund 1000 Reisende.

Hannover. Die Abfahrt ist um 09:52 Uhr auf Gleis 10 im Hauptbahnhof Hannover. Ankunft in Braunschweig ist um 10:25 Uhr. Die Rückfahrt startet um 16:44 Uhr im Hauptbahnhof Braunschweig von Gleis 1. In Hannover kommt der Zug dann um 17:14 Uhr an. Der Zug fährt durch, Unterwegshalte sind nicht vorgesehen. Die Bundespolizei empfiehlt allen Fußballreisenden aus Hannover, den Entlasterzug zu nutzen.

Auf allen Streckenabschnitten von und nach Braunschweig gilt in der Zeit von 5 bis 13.30 Uhr und von 15 bis 20 Uhr ein absolutes Alkoholkonsumverbot. Auch das Mitführen von Glasflaschen, Dosen, Pyrotechnik und Schutzbewaffnung sowie Vermummungsgegenständen ist untersagt. Bei Verstößen drohen 250 Euro Zwangsgeld, Platzverweis und Beförderungsausschluss. Im Braunschweiger Hauptbahnhof werden die Gästefans gebeten, die unmittelbar auf dem Bahnhofsvorplatz bereitgestellten Shuttlebusse zu nutzen.