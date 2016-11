ALLES DREHT SICH: Neu bei der explosiven David-Garrett-Show ist die 360-Grad-Bühne, auf der der Meister sein Programm abliefert. Das Publikum ist begeistert. Fotos: Wilde© Frank Wilde

Tui-Arena

"Explosiver" Auftritt von David Garrett in Hannover

„Explosive“ heißt die Tour, explosiv ist die Show. „This Is what it Feels like“ - mit dem Hit von Armin van Buuren steigt David Garrett in die Show ein. Und wie fühlt es sich an? Super, finden 8000 Fans in der Tui-Arena.