Jeden Tag sind Kinder und Jugendliche im Netz unterwegs. Überall hinterlassen sie digitale Spuren, ohne wirklich davon zu wissen. „Wir brauchen ein eigenes Schulfach für Medienpädagogik“, fordert deshalb Sonja Ganguin. Die Professorin der Uni Leipzig sprach gestern in der Akademie des Sports anlässlich einer Tagung zum Thema Online-Nutzung von Mädchen und Jungen.

Die Macht der Influencer

Eines ihrer Hauptthemen sind sogenannte Influencer – zu deutsch: Beeinflusser. „Influencer sind Menschen, die aufgrund ihrer großen Reichweite in den sozialen Medien in der Lage sind, die öffentliche Meinung mitzugestalten“, so die Definition der Professorin. Bei Jugendlichen sind besonders Youtube-Stars beliebt. Vielfach hört man heutzutage von Jugendlichen, dass auch sie später mal Youtube-Star werden wollen. Ist diese Tendenz nicht bedenklich? Nein, sagt Ganguin: „Youtuber können viele positive Einflüsse auf Jugendliche haben. Sie übernehmen eine Orientierungsfunktion, tragen zur Identitätsbildung bei.“

Das verdienen Youtube-Stars

Natürlich bestünden auch Risiken, denn Youtuber verdienen ihr Geld durch Werbung. „Die Youtuberin Bianca Heinicke beispielsweise macht ein Video, in dem sie gegen ihren Freund antritt, um Süßigkeiten zu erschmecken. Die Namen der Produkte werden dabei ständig genannt. Mit solchen Videos verdient sie durchschnittlich 110 000 Euro im Monat“ erklärt die Professorin. „Wenn ich dann als Jugendlicher das Gefühl habe, ein bestimmtes Produkt haben zu müssen, um cool und hip zu sein, ist das natürlich bedenklich.“

Fake News App soll sensibilisieren

Auch Fake News waren Thema bei der Tagung. Medienethik-Expertin Nina Köberer erklärt, welche Fragen man sich beim Lesen von Nachrichten stellen sollte: „Wer ist Autor, Absender, welche Quellen werden verwendet, wie viele Stimmen kommen zu Wort, wie eindimensional, hetzerisch, oder emotionalisierend wird berichtet? Das sind Indikatoren, auf die ich zuerst schauen würde.“ Im Prinzip sei das nichts anderes als klassische Quellenkritik, so Köberer. Um diese jugendgerechter zu gestalten, entwickelte die Doktorin mit an einer App namens Fake News Check. „Die App soll sensibilisieren, Fragen an Texte und Bilder zu stellen.“

Bildung ist die einzige Chance

Köberer befürwortet, dass Plattformen wie Facebook mehr in die Pflicht genommen werden sollten, um für weniger Fake News auf ihren Portalen zu sorgen. Klar sei aber auch: „Aufgrund der Globalisierung können wir gar nicht mehr alle Produzenten oder Medien regulativ so in die Pflicht nehmen. Es bleibt uns also gar nicht anderes übrig, als auf Bildung zu setzen und Medienkompetenz auszubilden.“

Von Timo Gilgen