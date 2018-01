Ex-Todesrichter bedankt sich nach Rückkehr bei Hannover

Umstrittener INI-Besuch

Mahmud Haschemi Schahrudi lobte insbesondere die Koordinierung zwischen Regierung und Polizei.

Hannover/Teheran. Der ehemalige iranische Justizchef Mahmud Haschemi Schahrudi hat sich nach seiner Behandlung in einer Klinik in Hannover bei der niedersächsischen Landesregierung, der Polizei und dem Ärzteteam bedankt. „Lobenswert war besonders die gute Koordinierung zwischen Regierung und Polizei“, sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA am Sonntag. Dadurch seien die Proteste „einiger weniger“ Iraner gegen ihn unter Kontrolle gehalten worden, schrieb die Agentur weiter. In Hannover und Hamburg hatten Demonstranten vergangene Woche die Festnahme Schahrudis gefordert. Sie warfen ihm Menschenrechtsverletzungen vor.

Schahrudi war am vergangenen Donnerstag in den Iran zurückgekehrt. Zuvor hatte der frühere Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Volker Beck, Strafanzeige gegen den früheren Justizchef wegen mehrerer im Iran verhängter Todesurteile gestellt. Die Bundesanwaltschaft prüft derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen den Iraner. Schahrudi gilt innerhalb des iranischen Machtgefüges als gemäßigt. Während seiner Zeit als Justizchef von 1999 bis 2009 hatte er die Steinigung abgeschafft.

