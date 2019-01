Hannover

Am Montag ist ein Obdachloser aus Hannover durch Unterkühlung verstorben. Bei dem 54-jährigen Mann handelt es sich damit um den ersten Kältetoten in der Landeshauptstadt diesen Winter.

Der Mann, der in der Obdachlosenszene als „Tommi“ bekannt war, hatte am Sonntagmorgen laut einem Augenzeugen leblos auf einer Treppe in der Nähe des „ Mövenpick“ am Kröpcke gelegen. Der Zeuge, ebenfalls ein Obdachloser, versuchte seinen Freund noch mit „zwei Ohrfeigen aufzuwecken“. Als dies nicht gelang, alarmierte er gegen 9 Uhr einen Rettungswagen. Die Rettungskräfte stellten Erfrierungserscheinungen und eine Alkoholvergiftung fest. Sie lieferten den alkoholisierten 54-Jährigen in ein Krankenhaus ein. Dort verstarb er am Montag an den Folgen der Unterkühlung.

Video: Petra Rückerl

Der 54-jährige „Tommi“ war deutscher Staatsbürger, in Hannover geboren und ohne festen Wohnsitz. Er soll die Nacht alleine am Kröpcke verbracht haben, nachdem er sich befreundeten Obdachlosen gegenüber „schlecht benommen“ habe. Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus.

Von Simon Polreich