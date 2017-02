Flugausfälle

Dienstagvormittag sind einige der ersten Entschädigungsklagen von Tuifly-Reisenden vor dem Amtsgericht Hannover verhandelt worden. Während für die meisten Klagen eine Entscheidung am Mittwoch erwartet wird, gab es heute bereits ein Urteil einer Verhandlung vom 9. Februar.

Hannover. Abgewiesen. Richter Frank-Michael Fraatz verkündete am Dienstagvormittag das erste Urteil in einer Reihe von Entschädigungsklagen gegen das Unternehmen Tuifly. Am 9. Februar gab es ein erstes Verfahren. Der zuständige Amtsrichter hat die Klage abgewiesen. Insgesamt werden 629 Klagen von Reisenden, wegen entgangener oder verminderter Urlaubserholung, gegen das Unternehmen vor dem Amtsgericht verhandelt. Eine Begründung des Gerichtes liegt der NP derzeit noch nicht vor.

Die Tuifly will den Kunden bisher keine Entschädigungen zahlen, sondern erstattet nur den Reisepreis. Im Herbst 2016 flog fast eine Woche lang ein Großteil der Tuifly-Jets nicht, weil sich Flugzeug-Crews massenhaft krank meldeten. Zuvor waren Job-Ängste durch die Nachricht genährt worden, dass Tuifly mit der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki in eine Dachgesellschaft unter Führung der Fluglinie Etihad integriert werden soll.

dpa/akn