Erste Ansprüche folgen Härkes Abgang

Kuturdezernat

Wer wird neuer Kulturdezernent in Hannover? Nach dem Antrag auf vorzeitigen Ruhestand von Harald Härke melden CDU und FDP Ansprüche an. OB Stefan Schostok sagt Donnerstag, was er plant.

Hannover. Auf Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski (parteilos) kommt jetzt noch mehr Arbeit zu. Als sie im November kommissarisch das Personaldezernat übernahm, war im Rathaus schon die Rede von „Super-Woman“. Bis ein neuer Kulturdezernent gefunden ist, wird auf Rzyski wohl auch diese Aufgabe fallen.

Der Dezernatsverteilungsplan der Stadtverwaltung sieht diese Lösung vor. OB Stefan Schostok will den Ratsfraktionen am Donnerstag mitteilen, wie er sich das weitere Prozedere nach dem vorzeitigen Ruhestand von Noch-Dezernent Harald Härke vorstellt. Zermürbt vom Disziplinarverfahren und dessen Folgen, hatte der 63-Jährige am Freitag entschieden, dass er das Rathaus am 31. März verlässt.

Die Federführung für die Bewerbung Hannovers als europäische Kulturhauptstadt 2025 hatte ihm der OB zuvor schon entzogen. Angeblich, so der Eindruck von Insidern, laufe sich Schostoks engster Vertrauter schon für die dezernatsübergreifende Koordinierung warm.

Das weckt Vorbehalte – und Begehrlichkeiten. Sowohl die CDU als auch die FDP melden Anspruch auf ein Vorschlagsrecht für die Härke-Nachfolge an.

„Die zweitstärkste Fraktion im Rat sollte auch in der Dezernentenriege vertreten sein“, findet CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Nach den Attacken des OB gegen die Christdemokraten (Schostok hatte ihnen im Zusammenhang mit der Härke-Affaire „Brunnenvergiftung“ vorgeworfen) sei es „eine vertrauensbildende Maßnahme“, der CDU mehr Einfluss zuzugestehen.

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke erinnert daran, dass die Liberalen mit Karl-Ernst Bungenstab von 1975 bis 1993 schon mal einen Kulturdezernenten stellten. „Warum nicht wieder?“ Er sei „schon seit längerem auf der Suche“.

Zu Rzyski für den Übergang hat Engelke „sehr viel Vertrauen“. Und im Grunde, so meinte er, „ist das Parteibuch eigentlich wumpe. Hauptsache, da versteht jemand viel von seiner Arbeit.“

Das Dringlichste dürfte sein, die Bewerbung für die Kulturhauptstadt voranzubringen. Vielleicht auch, stärker noch am Motto zu feilen. Angeblich heißt das „Bei aller Bescheidenheit“. Kritiker finden, dass sich damit kaum Begeisterungsstürme auslösen ließen.

Harald Härke hätte so oder so Hannover als Kulturhauptstadt im Jahr 2025 nur in der Rolle des Zuschauers erlebt. Vielleicht geht das auch anderen so, denn vor dem Termin steht die Kommunalwahl.

Von Vera König