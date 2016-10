Einbrecher haben bei Fairkauf ein Türschloss zerstört.© Elsner

Kriminalität

Erneuter Einbruch bei Fairkauf in Hannover

Wer bricht denn in ein Sozial-Kaufhaus ein? „Die Diebe müssen richtig dumm gewesen sein, hier gibt es doch gar nichts zu holen“, sagt Nicola Barke, Geschäftsführerin bei Fairkauf Hannover. In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in die Lager- und Verwaltungsräume der Genossenschaft in der Vahrenwalder Straße (Vahrenheide) eingedrungen. Barke geht von einem Sachschaden von rund 20 000 Euro aus.